Viroloog De Jong pleit voor meer ruimte voor buitenfestivals: "We hebben geleerd van de Formule 1"

Viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong zou het persoonlijk een goed idee vinden als buitenfestivals meer ruimte krijgen dan de huidige 75% capaciteit aan bezoekers. "We leren gewoon van het Formule 1-weekend waar die toegangsbewijzen gewerkt hebben", zegt De Jong in de Corona Q&A op AT5.

De Jong: "Ik snap de kritiek, als je ook kijkt wat er in Zandvoort is gebeurd, het Formule 1-weekend wat eigenlijk een openluchtfestival was. Weliswaar geplaceerd, maar we hebben ook gezien dat dat een relatief begrip is. Als je ziet dat het aantal infecties naar aanleiding van het Formule 1-weekend heel erg meevalt, dan moeten we daar ook van leren."

De Jong is lid van het Outbreak Management Team (OMT) maar zegt de uitspraken op persoonlijke titel te doen. Volgens hem leert de ervaring dat er buiten veel minder besmettingen plaatsvinden en dat daar dus ook veel meer mogelijk zou moeten zijn.

"We zeggen al anderhalf jaar dat binnen een groter risico geeft dan buiten, tegelijkertijd hanteren we dezelfde maatregelen, 75% bezetting - binnen of buiten -. Persoonlijk zou ik er dan prima mee kunnen leven als de maatregelen voor buiten wat anders zijn dan binnen en dat die 75% buiten losser gelaten wordt", aldus De Jong.

Besmettingscijfers

Over de besmettingscijfers van de laatste paar weken is De Jong gematigd positief. "Hoopvol, zeker als je ziet wat er is gebeurd de afgelopen tijd, de scholen zijn opengegaan, universiteiten, HBO's, middelbare scholen. En dat heeft zich tot dusver niet vertaald in een stijging en dat is mooi."

Hij vindt het desondanks verstandig dat nu niet alles in één keer wordt losgelaten, maar het in stappen te doen. Zo kan er volgens hem beter bekeken worden wat het loslaten van bepaalde maatregelen voor effect heeft. Dat is volgens hem misgegaan bij de versoepelingen in juni.

"Ik denk dat het verstandig zou zijn, en dat willen we in Amsterdam eigenlijk wel een beetje doen, dat als er versoepelingen worden geïmplementeerd dat we iets actiever gaan kijken wat dat betekent. Zodat je iets beter kunt voorspellen of we de goede kant opgaan."