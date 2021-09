VVD-raadslid Verkuijlen verruilt Hilversumse raad voor Tweede kamer

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar stond Verkuijlen op nummer 39 van de kandidatenlijst. Toen haalde de VVD 34 zetels, waardoor hij in de mediastad bleef. Maar door het vertrek van de zieke Bas van ’t Wout kwam er toch een plek voor de Hilversummer vrij.

Ondanks dat hij niet direct de Tweede Kamer in kon, hield hij wel rekening mee dat dit later nog zou komen. "Je weet dat er het nodige gebeurt in de Kamer, maar het ging iets sneller dan ik had kunnen voorzien."

Afgelopen week is Verkuijlen beëdigd en zal hij het portefeuille Jeugdcriminaliteit op zich nemen. Hij geeft aan dat dit dossier hem wel bevalt, aangezien hij jarenlang werkzaam is bij de politie. "Dat zijn portefeuilles die mij nauw aan het hart gaan. Ik heb 35 jaar lang in het veiligheidsdomein gewerkt en hoop dat ik die ervaring kan inzetten. "

Wat betreft Verkuijlen is de lokale politiek in Hilversum een goede leerschool geweest om nu de overstap te maken. Zeven jaar heeft hij in de raad gezeten, waarin hij naar eigen zeggen veel ervaring heeft opgedaan. "Met name de verschillende invalshoeken heb ik interessant gevonden. Dat je naar elkaar moet luisteren en open moet staan voor andere zienswijzen. Dat neem ik graag mee naar Den Haag."

De lege plek die Verkuijlen in de Hilversumse raad achterlaat wordt overgenomen door Ellis Zeeuw van der Laan.

