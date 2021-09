Vredeswandeling door de stad: "Probeer naar elkaar te luisteren"

In Enkhuizen wordt vandaag een vredeswandeling gehouden: Walk of Peace. Met deze wandeling wil de organisatie aandacht vragen voor inclusiviteit en het openstaan naar elkaar toe, aldus Louise Kooiman, voorzitter van Raad voor Kerken.

Luister hier naar een uitgebreid interview met Louise Kooiman over de Walk of Peace

Kooiman vindt het belangrijk dat er wederzijdse respect is en iedereen open staat voor een gesprek. "Probeer naar elkaar te luisteren en goede vragen te stellen, er zit veel onder de beweegredenen en afwegingen van mensen en de keuzes die ze maken of waar ze voor staan."

Het thema dit jaar is inclusief samenleven. Tijdens de route wordt er bij allerlei thema's over inclusiviteit stilgestaan, zoals bij een 'struikelsteen' die die ochtend geplaatst wordt.

Volgens Kooiman doen er uit alle lagen van de samenleving mensen mee met de wandeling. Op die manier proberen ze ook tussen deze lagen verbinding te leggen. "Tijdens de Walk of Peace wordt er contact gelegd met elkaar en kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan. De deelnemers krijgen ook vragen mee, om zo tot een conversatie te komen."

Het is de derde keer dat de wandeling wordt gehouden in de stad, vertelt Kooiman in een interview op WEEFF Radio. "We hopen dat er dit jaar honderd mensen mee doen en misschien nog wel meer."

