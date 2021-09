Eindelijk weer drie punten voor Telstar; eerste overwinning in zes maanden

De wedstrijd aan de Krommedijk begon twintig minuten later. De selectie van Telstar stond namelijk in de file, waardoor zij niet op tijd waren voor de aftrap om 20.00 uur.

Telstar bleek niet van de leg, want via Glynor Plet leek het al snel op voorsprong te komen. Hij leek binnen te koppen, maar scheidsrechter Jesse Rozendal keurde het doelpunt af. Plet zou hands gemaakt hebben en de spits kreeg daarom een gele kaart.

Aktas scoort

Dat bleek een van de weinige hoogtepunten in de eerste helft. Na rust was de wedstrijd het aanzien veel meer waard. Zeker nadat Aktas Telstar in de 71e minuut op voorsprong kopte. Hij reageerde het beste op een hoekschop van Sven van Doorm en zag de bal in de lange hoek gaan.

Snel daarna kreeg Telstar de uitgelezen kans om het duel in het slot te gooien. Cas Dijkstra werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Rozendal naar de penaltystip wees. Invaller Gyliano van Velzen moest het buitenkansje verzilveren, maar hij faalde. Doelman Liam Bossin keerde de zwak ingeschoten strafschop.

Billenknijpen na gemiste penalty

Er volgde daardoor een hachelijke slotfase. FC Dordrecht kreeg meerdere keren de mogelijkheid om gelijk te maken, maar Ronald Koeman jr. hield zijn doel schoon. De laatste keer dat een Telstar-keeper dat lukte was op 19 november vorig jaar. Ook toen was Dordrecht de tegenstander.

Na zeven wedstrijden neemt Telstar afstand van de laatste plaats in de eerste divisie. Daar staat nu tegenstander FC Dordrecht. De Witte Leeuwen zijn nu de nummer achttien op de ranglijst.