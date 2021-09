FC Volendam meldt zich in de top vijf na winst op VVV-Venlo

FC Volendam, met debutant Jordi Blom als vervanger van de geschorste Daryl van Mieghem, begon ijzersterk in eigen huis. Het was binnen een kwartier ook al raak. Wie anders dan Mühren was de maker van de 1-0. Hij tikte knap binnen na een harde voorzet van rechtsback Denso Kasius.

De ploeg van Wim Jonk leek door te drukken, maar uit het niets werd het 1-1. Verdediger Tristan Dekker scoorde voor het eerst als betaald voetballer met een schot vanaf een meter of twintig.

Assist van de debutant

Ook na rust schoot Volendam uit de startblokken. Een goede lichaamsschijnbeweging van Blom leidde het doelpunt in. Hij gaf strak voor, waarna het voor Deul een koud kunstje was om de bal binnen te tikken: 2-1.

Ibrahim El Kadiri kwam na een uur in het veld voor Gaetano Oristanio en liet zich meteen zien. De linksbuiten kwam naar binnen en had een vlammend schot in huis. VVV-keeper Lukas Zima was op zijn post en redde knap. Ook invaller Joey Antonioli kreeg kans om te scoren, maar ook hij stuitte op Zima.

Door de overwinning stijgt Volendam van de achtste naar de vierde plaats. De achterstand op koploper Jong AZ is nog maar drie punten.

Opstelling FC Volendam: Lauwers; Kasius, B. Plat, Mirani, Hilton; A. Plat, Twigt, Deul (Antonioli/79); Blom (Kaars/79), Mühren, Oristanio (El Kadiri/61)