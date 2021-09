14 biljard berekeningen per seconde: supercomputer Snellius is er klaar voor

Zodra hij eenmaal op stoom is, gaat supercomputer Snellius 14 biljard berekeningen per seconde maken. Om zoveel breinkracht (tien keer zoveel als zijn voorganger ) toch uit te dagen, zal de wetenschap de échte hersenkrakers uit de kast moeten trekken.

"Met een supercomputer kan je alles proberen te berekenen of simuleren wat ons zonder nooit zou lukken", vertelt klimaatwetenschapper Henk Dijkstra. "Berekeningen waar wij met een supercomputer een maand over doen, dat krijgt een laptop in nog geen tien jaar uitgevoerd."

Klimaatverandering en medische wetenschappen

Snellius is toegankelijk voor alle Nederlandse wetenschappers. De supercomputer wordt beheerd door SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek en staat op het Amsterdam Science Park. Uiteindelijk zal de krachtpatser worden ingezet voor onder andere onderzoek naar klimaatverandering, astronomie en de medische wetenschappen. Maar voordat hij aan zijn titanenwerk mag beginnen, was er eerst de gelegenheid om even met Koningin Máxima 'te chatten', die de supercomputer donderdag officieel onthulde.