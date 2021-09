Ongelukken zorgen voor lange files tijdens 'druktste spits van het jaar'

Door meerdere ongelukken op verschillende snelwegen staat er in de provincie een handvol files, die de nodige vertraging oplevert. Onder meer op de A1 en de A9 werd of wordt het geduld van automobilisten op de proef gesteld.

Vanwege een ongeluk met meerdere auto's is de A1 richting Amersfoort sinds 18.30 uur afgesloten tussen knooppunt Muiderberg en Naarden-Vesting. Door de afsluiting is het ook niet mogelijk om via de A1 op de A6 richting Almere en Lelystad te komen. Rijkswaterstaat leidt het verkeer daarom vanaf knooppunt Diemen om, via de A9, A2, A12 en A27.