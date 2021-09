Sportweek Amsterdam moet zorgen voor veiliger sportklimaat vrouwen: "Omgeving zonder seksuele intimidatie"

De Amsterdamse Sportweek is vandaag officieel afgetrapt. Letterlijk, want wethouder Sport Simone Kukenheim stond met oud-wereldkampioen Mixed Martial Arts-vechter Marloes Coenen in de dojo. De inzet deze week: een veiliger sportklimaat voor iedereen, maar voor vrouwen in het bijzonder.

Tijdens de sportweek openen sportclubs door de hele stad hun deuren om Amsterdammers kennis te laten maken met allerlei verschillende sporten. Het publiek moet enthousiast gemaakt worden, maar er is ook een belangrijk aspect dat extra aandacht verdient.

"Als je aan het sporten bent is het heel belangrijk dat je jezelf goed kan geven", aldus wethouder Simone Kukenheim. "Dan heb je een omgeving nodig waar er geen sprake is van seksuele intimidatie of een ander soort druk." Daarom wil de gemeente de focus leggen op een veilig sportklimaat voor vrouwen, want 1 op de 8 Amsterdammers ervoer ooit eens grensoverschrijdend gedrag binnen de sportclub. Hierbij gaat het voornamelijk om vrouwelijke sporters.

Verplichtingen

Daarom moeten sportclubs vanaf 1 januari 2022 aan bepaalde voorwaarden voldoen, want als ze dat niet doen kan de samenwerking stopgezet worden. Dat betekent bijvoorbeeld geen subsidie meer wanneer niet wordt voldaan. En dus is het straks voor clubs verplicht om onder andere van trainers een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te vragen en de club moet een vertrouwenspersoon aanstellen.

Het veilige sportklimaat heeft MMA-kampioen Marloes Coenen geholpen haar doelen te bereiken en dus maakt ook zij zich hard voor verbetering op dat vlak. "Ik voelde me vrij en was intrinsiek gemotiveerd om de volgende stap te zetten en te groeien als sporter en als mens", blikt ze terug op haar beginperiode in de vechtsport. "De sport heeft me veel gebracht, want ik heb daardoor de kracht in mezelf leren ontdekken. Het is heel belangrijk dat de omgeving veilig genoeg is om dat te doen."

De Amsterdamse Sportweek duurt tot en met zondag 26 september.