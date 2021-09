WEEFF Spotlight: het kleine Gouwe heeft zelfs een eigen krant

Altijd al benieuwd hoe het eraan toe gaat in een van de kleinste dorpjes van West-Friesland? In de nieuwste aflevering van de WEEFF Spotlight gaat Gavin langs in Gouwe!

Gouwe is een gehucht vlakbij Hoogwoud met nog niet eens 200 inwoners, maar het heeft een eigen plaatsnaambord dus verdient het dorp een bezoekje. En dat is maar goed ook, want er vindt hier elk jaar een van de leukste kermissen van de regio plaats én Gouwe heeft zelfs haar eigen krantje.

Een van de inwoners, Rob, vertelt over waar de naam vandaan komt en of je nu zegt dé Gouwe of gewoon Gouwe. En Laura vertelt hoe het is om als jongere in een heel klein dorp te wonen.

Muziek van Rob en Laura

Gavin is zelf een van de DJ’s van WEEFF Radio en is elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 uur te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Twenty One Pilots en het West-Fries Volksorkest!

Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan. Dit betekent dat een van de kleinste dorpjes van onze regio, Grootebroek volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.

Woon je zelf in een van de plaatsen waar Gavin nog niet is langs geweest, en heb je iets interessants te vertellen over jouw dorp of stad? Stuur ons een mailtje naar [email protected] en wie weet komt de WEEFF Spotlight binnenkort bij jou langs!