Altijd goed gemutst: Wil verzamelt in twintig jaar duizend verschillende hoeden

Een hoed van de koningin: dat stond lang bovenaan de verlanglijst van Wil Gorter, hoedenverzamelaar uit Andijk. Ze kroop in de pen om destijds koningin Beatrix een brief te sturen, maar tevergeefs. "Een uitzondering maakten ze niet voor het hoedenmuseum", zegt Wil. Maar inmiddels heeft ze wel zóveel andere hoeden verzameld, dat ze aan huis een eigen museum heeft.

De agenda van hoedenverzamelaar Wil Gorter staat de dagen rond Prinsjesdag vol. "Vorige week maandag was ik naar Lutjebroek, dinsdag naar Heerhugowaard, woensdag naar Blokker", vertelt ze. "Deze week moet ik vier keer op stap." Buurthuizen, scholen en verzorgingshuizen: met een greep uit haar hoedencollectie trekt Wil deze dagen Noord-Holland door. "Dan ga ik niet alleen over Prinsjesdag vertellen, want ik heb nog meer hoeden. Ook laat ik winterhoeden, zomerhoeden, herfsthoeden, helmen en streekdrachten zien." De hoedjesparade De Andijkse heeft zelfs vandaag geen tijd om de hoedjesparade live op televisie te zien. Ze kijkt het later terug, vooral met het oog op de koningin. "Ik let erop of het bijpassend is, want dat heeft Máxima vaak wel", legt ze uit. "Ze heeft het voor het kiezen natuurlijk, maar tas, jurk, jas en hoed: alles is bijpassend bij elkaar."

Als Wil het voor het zeggen had, deed de koningin vandaag een hoed op die niet teveel haar gezicht bedekt. "Want ze heeft mooie ogen en een mooi gezicht, dan is het jammer dat een hoed helemaal naar voren gaat. Maar meestal heeft ze wel leuke hoeden." Het fenomeen van de hoedjesparade begon in 1977, weet Wil te vertellen. "Erica Terpstra droeg er eentje met een punt, later zeiden ze gekscherend nog wel een teletubbiehoed. Zij begon ermee en dat werkte aanstekelijk."

Dat de hoed in het dagelijks leven maar weinig wordt opgezet, vindt Wil jammer. "Morgen komt iemand een hoed lenen voor een fotoshoot. Jonge mensen staan heel leuk met hoeden, dus jammer is het wel dat er zo weinig hoeden gedragen worden. Het kan soms echt een geheel zijn." Duizend hoeden Die interesse in hoofddeksels heeft ze al sinds haar jeugd. Door de jaren heen verzamelde ze zo'n duizend verschillende exemplaren. Hoewel het museum, dat de naam 'Zet 'm op' heeft, al aardig vol begint te raken, houdt Wil een speciale plek vrij voor de oudere exemplaren. "Van deftige mensen zijn de hoeden goed bewaard gebleven, maar andere hoeden niet zo. Voor de oorlog zijn er niet zoveel meer van. Hoeden uit de twintiger en dertiger jaren, die er nog knap uitzien, daar zou ik er wel meer van willen hebben. Van de rest heb ik er gewoon al heel veel."

