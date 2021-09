AZ-trainer Jansen erkent magere seizoensstart: "Maar nog geen reden tot paniek"

Daags na de 2-2 tegen Randers in de Conference League, trainde AZ alweer op het eigen sportcomplex ter voorbereiding op het eredivisie-duel met Heracles. Het gelijkspel tegen de Denen betekende opnieuw een teleurstellende uitslag voor de Alkmaarse ploeg in het nog prille seizoen. "De wedstrijd tegen Heracles is ideaal om ons weer goed te presenteren", aldus AZ-trainer Pascal Jansen.

De 48-jarige Jansen nam, ondanks het uit handen geven van een overwinning, zijn ploeg niets kwalijk. "Dit zijn dingen die we samen doen. Je wint en verliest samen," vertelt Jansen voor de camera van NH Sport. "Gisteren was helaas zo'n ongelukkig moment. We hadden het in een vroeg stadium al kunnen beslissen en dat hebben we helaas niet gedaan."

Tekst gaat verder onder de video