Startsein voor renovatie eeuwenoud brugwachtershuisje Ankerpark

De zoon van de brugwachter, Piet Smit, woonde van 1953 tot 1958 in het huisje en bewaart, volgens Regio Noordkop, warme herinneringen aan het huisje: “Ik herinner me de vrijheid die we hier hadden. Een mooi huis, met een enorme tuin waar we onze eigen groenten verbouwden, ook gingen we vaak vissen. We hadden ook altijd veel contact met de mensen uit de Visbuurt die over de brug kwamen. Het is toch jammer om te zien dat het zo snel is verpauperd.”

Voor Nancy List is de renovatie een belangrijk moment. In april 2020 stelde zij vragen in de gemeenteraad over de verloedering van het oude huisje en gaf daarmee het startsein voor een discussie over het huisje uit 1850: “Het is een huisje met een geschiedenis, het stamt al uit 1850, en ik vind het waardevol om dit erfgoed te behouden voor de gemeente.” De gemeenteraad was het over één ding vrij snel eens: het huisje moet behouden blijven. Wethouder Kees Visser: “Het is onderdeel van het maritiem cluster en de haven van Den Helder die ook de stad verbind met de haven en de geschiedenis van onze haven.”

Nu er een hek voor het brugwachtershuisje is geplaatst is het nu aan de onkruidbestrijder om het gevecht aan te gaan met de Japanse Duizendknoop. Deze woekerplant heeft zich in het huisje geworteld en zal dus eerst weggehaald moeten worden. Daarnaast zal het college van B&W een beslissing nemen over de bestemming van het huisje. Begin 2022 moeten de renovatiewerkzaamheden beginnen.