Waarom West-Friezen streden voor de Paus: 'Vijanden werden tegen bomen gespiesd'

Strijders in een vergeten oorlog. Zo noemt de Haarlemse schrijver Kees Schaepman de soldaten die eind 19e eeuw vochten in het leger van de toenmalige Paus Pius IX. Met vooral ook opvallend veel West-Friezen, zo achterhaalde de schrijver tijdens het onderzoek voor zijn boek: 'Soldaten van God'.

Schaepman, naast schrijver ook een bekende journalist, heeft een grote interesse voor conflicten. Bovendien waren drie van zijn familieleden ook betrokken bij deze strijd in Italië. Vrijwillig vochten zij met nog eens bijna 3.000 andere Nederlanders tussen 1861-1870 in het leger van de Paus. Om te voorkomen dat Italiaanse nationalisten het katholieke grondgebied rondom Rome zouden veroveren.

In Nederland wordt Pieter Jong na zijn dood geëerd als een held. Er wordt een straat naar hem vernoemd, een kerk en zelfs een voetbalclub in West-Friesland draagt de naam van de eenheid van strijders waar hij mee vocht: De Zouaven.

Het fanatisme waarmee de Nederlanders streden namens het Katholieke geloof, is volgens Schaepman iets dat we vaker zien in de geschiedenis. Zo ziet hij parallellen met Nederlanders die zich in de Tweede Wereldoorlog aansloten bij Waffen-SS. Maar ook IS-strijders die vechten voor een Islamitische staat.

Kees Schaepman over parallel met IS - NH Nieuws

