Bierderij Waterland zegt het hardop: 'Wij controleren wel'

Het is een opvallend contrast: waar Volendamse horeca eerder liet weten geen coronatoegangsbewijzen te gaan controleren, staat de eigenaar van Bierderij Waterland in het naburige Monnickendam vanaf 25 september klaar om de QR-codes van zijn gasten te scannen. "Je mag best zeggen waar je voor staat, vind ik", zegt Frank Dutman.

"Misschien niet het beste voor de omzet, maar first things first", schrijft Dutman. Ook voor de camera van NH Nieuws zegt hij er rekening mee te houden dat het hem klanten kost, maar hij denkt dat het coronatoegangsbewijs voor de horeca de beste manier is om in de nabije toekomst weer zonder beperkingen te kunnen ondernemen. "Iedereen moet doen wat hij wil, maar ik doe dit."

De reacties op Dutmans bericht lopen uiteen van zeer positief tot zeer negatief. Waar sommige mensen het 'begrijpelijk' of zelfs een 'uitstekende keuze vinden', stellen anderen dat Dutman bijdraagt aan tweedeling in de maatschappij. Hoewel Dutman benadrukt dat hij geen onderscheid maakt en zijn gasten alleen een QR-code vraagt, verwacht een vrouw dat niet-gevaccineerden zich niet zullen laten testen om een biertje bij de Bierderij te gaan drinken.

Vrijheidszone

Die mensen zullen hopen op een zonnige herfst, want op het terras is een coronatoegangsbewijs geen vereiste, zo besloot het kabinet. En wie toch binnen wil zitten, kan terecht in Volendam, waar onder andere kroegbaas Vincent van Sjaakie's eerder deze week liet weten niet te zullen controleren. Hij en andere horecabazen gebruiken een groen vignet om te laten zien dat iedereen in hun 'vrijheidszone' welkom is: 'Hier respecteren wij uw vrijheid, uw waardigheid en uw medisch geheim."