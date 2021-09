Medewerker restaurant mishandeld: drie verdachten voortvluchtig

Een medewerker van een restaurant aan de Europaboulevard in Buitenveldert is vanmiddag mishandeld. Bij de mishandeling waren drie verdachten betrokken, die nog worden gezocht door de politie.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen AT5/NH Nieuws. Het slachtoffer is 'met oppervlakkig letsel' naar het ziekenhuis gebracht, zo laat een woordvoerder weten.

Volgens getuigen zou er een steekwapen zijn gebruikt, maar dat wordt - net als de aanleiding van het geweld - nog onderzocht door de politie.

Of het geweld in of bij het restaurant plaatsvond, is niet bekend. Op foto's is te zien dat de politie de omgeving heeft afgezet en onderzoek doet.