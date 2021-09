Vaten en zakken met vermoedelijk drugsafval gevonden in Heiloo

In de bosjes langs de Lagelaan in Heiloo heeft de politie vanmorgen elf vaten en een aantal zakken aangetroffen met daarin vermoedelijk drugsafval. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de vaten af te voeren.

De vaten werden rond 9.00 uur gevonden door medewerkers van een bedrijf dat daar bezig was met het snoeien van de bossages, aldus een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Na de melding kwamen brandweer en politie ter plaatse. Omdat het zou gaan om mogelijk chemisch afval, is een bedrijf ingeschakeld dat onderzoek zal doen naar de inhoud.

Het onderzoek neemt enige tijd in beslag. Of de vaten vandaag nog worden opgeruimd is nog niet bekend.

De politie roept mensen die iets verdachts gezien hebben op hiervan melding te doen.