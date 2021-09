Raddraaiers beklimmen defensievoertuigen tijdens militaire oefening

Raddraaiers die het Korps Nationale Reserve tarten door over hun defensievoertuigen te lopen. De grofweg 150 reservisten kunnen tijdens de grootscheepse militaire oefening in de provincie dezer dagen van alles verwachten. In Heemskerk bij Fort Veldhuis, maar ook in Bergen en in Uitgeest krijgen de vrijwillige militairen tot en met zaterdag de tijd om hun vaardigheden te scherpen.

NH Nieuws was vanochtend bij een van de acties in Heemskerk aanwezig. Bekijk hier de reportage: