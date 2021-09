Mensen met verborgen handicap kunnen op begrip rekenen bij winkeliers in Hoofddorp

In Engeland is het inmiddels goed gebruik, maar ook bij ons hebben de eerste winkeliers stickers met zonnebloemen op hun gevel geplakt. Hoofddorpse winkeliers laten met de stickers zien dat ze ze mensen met 'hidden disabilities' , oftewel verborgen handicaps, bij hen op begrip en extra aandacht kunnen rekenen.

Waar de winkeliers zich kenbaar maken met een sticker, kunnen mensen met een verborgen handicap een met zonnebloemen versierd keycord om hun nek hangen. "Voor mij is het heel wat. Het zorgt er echt voor dat mensen zien dat ik wat heb", vertelt de 19-jarige Dominique voor de camera van NH Nieuws.

'Storm in mijn hoofd'

De 32-jarige Marlies vertelt op haar beurt waarom het simpelweg winkelen nogal heftig kan zijn: "De hoeveelheid mensen, de lichten en het geluid zorgen voor allerlei prikkels die op me af komen. Ik vergelijk het zelf altijd met een storm in mijn hoofd."

In het centrum van Hoofddorp hebben boekhandel Stevens en Deli K's de primeur. "We vinden het belangrijk dat iedereen hier zijn of haar weg kan vinden in de boekhandel", vertelt Lisa Snijders van boekhandel Stevens. "Het is dan mooi meegenomen dat veel van ons een sociale opleiding als achtergrond hebben. Op die manier kunnen wij iedereen helpen die iets extra's nodig heeft."