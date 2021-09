Jongeren slachtoffer van meerdere gewelddadige straatroven in Hoorn

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroven en onderzoekt of er een verband is.

Diezelfde middag rond 15.15 uur is het voor een vierde keer raak: een jongen op het fietspad bij de Boonganger wordt aangesproken en bedreigd, geschopt en geslagen. Door de mishandeling hield hij een zwelling op zijn kaak over.

Een dag later gaat het opnieuw twee keer mis. Midden op de dag wordt een 17-jarige jongen uit Medemblik op de Dorpsstraat in Zwaag de weg geblokkeerd. Ook hij werd gedwongen zijn spullen af te staan en wordt door een viertal jongens geslagen.

