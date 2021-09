Man krijgt twee jaar cel na medeplegen overval op kledingwinkel

Een 28-jarige man uit Groet moet twee jaar de cel in, omdat hij een jongen van toen 16 jaar er toe heeft gezet om een gewapende overval te plegen op een kledingwinkel aan de Grote Noord in Hoorn.

De zaak van de jongere verdachten is eind augustus aangehouden en wordt op een later tijdstip behandeld.

De 16-jarige jongen kreeg daar van de man een wapen in zijn handen gedrukt en werd verzocht om de kledingwinkel in te gaan en het wapen te gebruiken om zo aan geld te komen.

Het gebeurde vorig jaar september op klaarlichte dag. De man werd bedreigd omdat hij nog ergens een schuld had openstaan van 3.000 euro en daar had hij geld voor nodig. Hij reed samen met de jongen naar het winkelgebied van de stad.

