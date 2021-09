Praktijk als klaslokaal: Den Helder breidt kenniswerkplaatsen uit naar drie wijken

Als er geen hogeschool komt, moeten we zorgen dat de hbo-studenten naar óns toe komen, moet Den Helder hebben gedacht. Vijf jaar geleden is in Huisduinen begonnen met een kenniswerkplaats en het is zo'n succes dat dit volgende week wordt uitgebreid naar de wijk De Schooten en de haven. "De praktijk is de enige plek waar je leert."

Met een groepje was de omgevingsvisie voor het dorp samengesteld en de politiek ging al snel akkoord. Toen moest worden gedacht aan de uitvoering ervan. "Want hoe activeer je het dorp? Ik raakte daarover in gesprek met Patrick Berckmoes, docent elektrotechniek aan de hogeschool InHolland in Alkmaar. Hij was heel enthousiast en zei: 'wat zou het fantastisch zijn als mijn leerlingen jouw dorp als klaslokaal zouden mogen gebruiken '." Het werd gelijk een succes. "We moesten zelf een bus huren om de studenten naar Huisduinen te brengen."

Aan het woord is André Schutte, hij stond vijf jaar geleden aan de basis van het kenniswerkplaatsproject in Huisduinen. "Het begon met de omgevingsvisie die straks voor iedere wijk moet zijn gerealiseerd. Ik liep al met de gedachte om bewoners hierbij te betrekken, maar had nog geen haakje om het aan op te hangen en hoe krijg je iedereen mee?"

Een groot probleem in Huisduinen is vergrijzing. Schutte: "Hier wonen relatief veel ouderen, en ook nog in grote huizen. Ze willen wel weg, maar dan wel naar een kleiner huis of appartement in Huisduinen. En die zijn er niet. Daardoor is er geen doorstroom." Uit het project THuisduinen 2050, zoals de kenniswerkplaats heet, kwam de suggestie geen villa's aan de Tillenhof te zetten, zoals de gemeente van plan was, maar er seniorenappartementen te bouwen. "Er is nu een status quo - onder meer omdat je ook met de stikstofproblematiek zit en het feit dat het om een Natura2000-gebied gaat, maar het plan is wel goed ontvangen."

Dankzij het succes in Huisduinen, is het project nu uitgebreid naar twee andere wijken in de gemeente Den Helder. "Ik ben hier supertrots op", zegt Schutte. "Het is ongelooflijk mooi dat je een plek creëert waar het leuk leren is. De praktijk is de enige plek waar je leert, dat geloof ik nog altijd. En je moet ook het marketingaspect niet onderschatten. Waar leerlingen er eerst niet eens over nadenken om in Den Helder te wonen en werken, hebben ze het nu zeker op hun netvlies en wie weet krijgen we het voor elkaar dat ze hier graag willen blijven."

Zelfvoorzienend

"Het was al de ambitie om zelfvoorzienend te worden voor de omgevingsvisie", zegt Heleen Bouwmans, projectleider van de Helderse kenniswerkplaatsen. "En het was een geschenk dat Huisduinen het heel graag wilde." Waar De Schooten en de haven nog aan het begin staan, kan Huisduinen alvast aan het volgende hoofdstuk beginnen: de uitwerking. "Het gaat er nu om dat we de papieren tijger werkelijkheid laten worden. Daarvoor moet nog veel gebeuren."

Een nieuwe groep studenten begint donderdag met het nieuwe 'semester' van de kenniswerkplaatsen. Zij werken een halfjaar aan de projecten, waarna vanuit de gemeente een halfjaar aan voorbereiding volgt. Bouwmans: "Wat ons betreft gaat dat oneindig door."