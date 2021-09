Bondscoach Louis van Gaal laat Remko Pasveer en Donny van de Beek buiten voorselectie

Opvallend is dat Pasveer dit keer geen deel uitmaakt van de voorselectie. De doelman stond namens Ajax nog op doel in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting (1-5 winst), maar Van Gaal vindt hem niet goed genoeg voor een plek in de voorselectie. De vorige keer werd Pasveer nog wel opgenomen in de voorselectie, net als oud-Ajacied Donny van de Beek.

Noa Lang heeft door zijn prestaties bij Club Brugge wel een plek in de voorselectie weten te bemachtigen. De oud-Ajacied maakte indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain en scoorde twee keer in de competitie tegen Oostende.

De definitieve selectie wordt op vrijdag 1 oktober bekend. Oranje speelt op vrijdag 8 oktober in Riga tegen Letland en op maandag 11 oktober tegen Gibraltar in De Kuip.