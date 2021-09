Burgemeester wil helpen bij coronapas-check: "Veilig voor publiek, werkbaar voor horeca"

Burgemeester Jos Wienen denkt na hoe hij de Haarlemse horeca kan helpen bij het controleren van de coronapas, "maar de verantwoordelijkheid blijft bij de ondernemers liggen." Voorzitter Hildo Makkes - Van der Deijl van de Horeca Haarlem suggereerde de uitgifte van een polsbandje voor het uitgaanspubliek, zodat je gemakkelijker van café naar café kan hoppen. De burgemeester wil nog niet zeggen of dit een mogelijke oplossing is.

Handhavers zullen in ieder geval in Haarlem net als gedurende de hele coronacrisis proefsgewijs checken of de coronapas van bezoekers inderdaad gecontroleerd worden.

Burgemeester Wienen wil nog niet ingaan op dergelijke gedetailleerde plannen. Hij snapt terdege dat de nieuwe controletaak op de coronapas lastig is. Na een gesprek met een delegatie van de Haarlemse horeca werkt hij nu een plan uit 'om het dragelijk te maken'. Volgende week nodigt hij alle horecaondernemers uit om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wienen denkt wel dat het belangrijk is dat het Rijk de coronapas niet verplicht op terrassen. "Dat maakt de controle voor de ondernemers een stuk gemakkelijker." Hij wijst erop dat de coronapas wel een stap in de richting van het 'oude normaal' is. "En we moeten er wel voor blijven waken dat we niet weer terecht komen in omhoog schietende coronacijfers en dat uiteindelijk deze versoepeling weer terug gedraaid moet worden."

Stap terug

Peter de Rooij van restaurant Vooges in Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort is het daar niet mee eens. "Ik zie het eigenlijk als een stap terug. Ik heb sterk het idee dat de horeca voor het karretje van de overheid wordt gespannen, om zo mensen over te halen om toch te vaccineren. Maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, lijkt me."

Een aantal raadsleden van de gemeenteraad van Haarlem hebben gevraagd om een extra vergadering over de nieuwe coronamaatregelen. Deze staat gepland op vrijdag 24 september, vlak voordat de maatregel voor de coronapas ingaat.