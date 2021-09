Oud-dakloze Jacco over Housing First: "Ik ben eindelijk weer iemand"

De gemeente Zaanstad gaat tien daklozen aan een huis helpen. Het project heet 'Housing First', een Amerikaans concept dat ook in Alkmaar al succesvol is. Daar kreeg oud-dakloze Jacco twee jaar terug een woning. Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de ondertekening in Zaandam vertelde Jacco over zijn ervaringen. "Ik ben bijna weer diegene die ik ooit was", zegt hij vol trots.

Jacco leefde tien jaar op straat en kon eigenlijk nergens terecht omdat hij geen papieren, adres of uitkering had. Pas toen hij iemand tegen het lijf liep die zijn lot aantrok en hem daadwerkelijk ging helpen, gaat het bergopwaarts.

Toen Jacco twee jaar geleden voor het eerst in zijn nieuwe woning trok moest hij enorm wennen. "Ik heb de eerste tijd alleen maar achter de bank gelegen, zo bang was ik." Inmiddels heeft hij sinds kort een permante woonvergunning en kijkt hij weer omhoog. "Ik wil mensen gaan helpen hun leven op te bouwen." Hij moet er zelf hard om lachen als hij dit vertelt. "En dat voor iemand die heel kwaad was op de wereld en zich ervan afgekeerd had."

Tweederangs burger

Verantwoordelijk wethouder Natasja Groothuismink van Zaanstad vertelt waarom 'Housing First' broodnodig is. "Omdat iedereen een plek verdiend waar je tot rust kan worden en tot je zelf kan komen." Want heel veel daklozen voelen zich voortdurend opgejaagd omdat ze nergens welkom zijn. "Je bent niks", zegt Jacco, "je wordt als tweederangs burger behandeld en gezien. Dat is niet zo erg, maar dat is wel erg als je ook zo gaat voelen."

Om als dakloze in aanmerking te komen voor 'Housing First' moet je volgens de wethouder wel aan enkele vooraarden voldoen. "Je moet de huur kunnen betalen, hulp aannemen en geen overlast veroorzaken."