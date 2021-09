Molen De Lastdrager heeft eindelijk weer een hart: "Het is een bijzonder moment"

Vanmiddag was de officiële heropening van molen de Lastdrager uit Hoogwoud. Na 1,5 jaar zwoegen is het gemaal volledig gerestaureerd en eindelijk weer voorzien van een maalinrichting. In 2018 won de molen de glorieuze BankGiro Loterij Molenprijs, waardoor een groot deel van de restauratie mogelijk werd gemaakt.

Na meer dan 100 jaar is de molen eindelijk weer voorzien van een maalinrichting. Hierdoor wordt er weer net zoals vroeger meel gemalen in de molen. - Tom de Vos

De molen behaalde in 2018 maar liefst 9.076 stemmen en won daarmee de hoofdprijs van maar liefst 95.000 euro. Vanaf dat moment is er volgens molenaar Cees Mens veel veranderd. "De restauratie heeft ons totaal zo'n 3,5 ton gekost en is na tientallen jaren eindelijk weer voorzien van een werkende maalinrichting. Vroeger draaide de molen voor de sier, maar dankzij de restauratie heeft het weer een kloppend hart en kunnen we weer graan gaan malen." Eigenlijk zou molen De Lastdrager vorig jaar al feestelijk worden geopend, maar vanwege corona werd dit uitgesteld.



170921_molen - NH Nieuws

Afscheid met een lintje Als kers op de taart kreeg vrijwilliger Cees Klaver (82) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt van burgemeester Gerard van den Hengel. Klaver zet zich al meer dan 20 jaar in voor de stichting De Westfriese Molens. Dankzij zijn bouwkundige kennis heeft hij niet alleen veel bijgedragen aan de restauratie van verschillende molens, maar heeft hij een ook grote rol gespeeld in het behoud van cultuur en historie binnen West-Friesland. Vanwege zijn diensten werd Klaver vanmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijwilliger Cees Klaver krijgt voor zijn jarenlange inzet een Koninklijke onderscheiding uitgereikt van burgemeester Gerard van den Hengel. - Tom de Vos