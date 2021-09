Mischa zamelt geld in voor ongeneeslijk ziek dochtertje van collega

Schrik niet als je zaterdagochtend een lift aangeboden krijgt op station Hilversum Media Park. Mischa van Zijl pikt daar namelijk reizigers op om ze een lift te geven tegen een kleine vergoeding. Het geld dat hij daarmee ophaalt is allemaal voor onderzoek voor 'Vlinderkinderen', die een ongeneeslijke huidaandoening hebben. "Ik wil graag iets voor het kindje van mijn collega doen."

Mischa heeft de actie dan ook opgezet om iets voor de eenjarige Awa te kunnen doen, het dochtertje van zijn collega Zuhair. "Ze krijgt bij het minste of geringste al blaren op haar huid. Op haar gezichtje, op haar buikje, echt overal. De blaren kunnen al ontstaan door kleding, maar ook zelfs door aanraking.”

Kinderen met deze aandoening, officieel Epidermolysis Bullosa, worden ook wel 'Vlinderkinderen' genoemd. De huid is namelijk zo teer als vlindervleugels. "Uiteindelijk denk ik dat ze het meest geholpen is als er veel onderzoek gedaan wordt naar haar aandoening. Daarom heb ik samen met mijn vrouw en twee goede vrienden een idee bedacht en hulp ingeroepen van onze Fiat 500 club", vertelt de oldtimer-liefhebber.

Lift

"We hopen natuurlijk heel erg dat veel mensen met onze mee willen rijden en dan als bedankje een gift doen voor Stichting Vlinderkind. Hiermee helpen we Awa en andere vlinderkinderen." Goede medicatie om de ziekte te verhelpen is er namelijk nog niet.

Tussen 09.00 uur en 10.00 uur biedt Mischa de ritjes aan op station Media Park, daarna vertrekt hij naar andere stations.