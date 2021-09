Omwonenden mogen niet op balkon zitten tijdens onthulling Namenmonument: "Ik snap er niks van"

Burgemeester Halsema stelt aanstaande zondag een noodverordening in rond de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht, waar de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument plaatsvindt. Buurtbewoners zijn verrast: "We verwachten juist een uitnodiging, en nu we krijgen een verbod om op ons balkon te zitten."

Noodverordening Namenmonument - NH Nieuws

Bij de onthulling, die plaatsvindt in de Hoftuin van de Protestantse Diaconie, zijn leden van het Koninklijk Huis aanwezig. Alleen mensen die uitgenodigd zijn mogen langskomen. Controleren "De noodverordening geeft de politie de mogelijkheid om personen te controleren en toegang te verlenen tot een bepaald gebied zijnde de Hoftuin en directe omgeving", schrijft Halsema. "Alleen bewoners en werknemers die in het gebied moeten zijn, krijgen toegang op vertoon van hun identificatie en/of adresgegevens." Vanaf afstand mag er ook niet gekeken worden naar de onthulling. "Het is verboden om tijdens de onthulling van 13.00 tot 17.00 uur plaats te nemen op een balkon, loggia , dak of dakterras dat direct zicht geeft op de Hoftuin. Ook dienen ramen en deuren aan die zijde gesloten te zijn, om een ongestoord verloop van de onthulling mogelijk te maken." Studenten in de Weesperflat reageren verbaasd op de brief. "Prima dat je de straat afzet, maar wij mogen toch wel op ons balkonnetje zitten en een beetje meekijken? Wat is daar nou mis mee?" Een andere student heeft iets meer begrip: "Ik begrijp de keuze ook wel een beetje. Je kan niet voorkomen dat studenten dingen gaan roepen en dat wil je niet. Maar ze geven ons niet veel vertrouwen dat we dat niet gaat doen en het wel serieus nemen. Dat vind ik wel jammer."

Quote "Wat gaan ze doen als we wel op ons balkon staan. Ons sniperen?" bewoner weesperflat

De voorbereidingen voor de onthulling beginnen vandaag. Een deel van de Weesperstraat, de Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Herengracht worden zondag tussen 11.00 en 17.00 uur aan beide zijden afgesloten voor het verkeer. In de brief stond dat de Weesperstraat wel toegankelijk bleef voor gebruikers van het fietspad, maar dat is volgens een woordvoerder van de politie niet waar. Fietsers moeten omfietsen via de Amstel. Op de verschillende muren van het monument staan de namen van 102.000 vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma, met geboorte- en sterfdatum. Een deel van de buurt heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van het monument, onder meer uit vrees voor drukte, maar die buurtbewoners kregen ongelijk. De onthulling van het monument wordt zondag vanaf 13.30 uur live uitgezonden op NPO 1. Maandag kan iedereen het monument bezoeken.