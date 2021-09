Stoom uit oren van AZ-trainer Pascal Jansen: "Heel teleurstellend als je zo een wedstrijd weggeeft"

Het chagrijn bij AZ is groot na het puntenverlies (2-2) op bezoek bij Randers FC. Trainer Pascal Jansen hekelt dat zijn ploeg er niet in slaagt om de Denen op de pijnbank te leggen. "Ze hebben voldoende aan twee spelhervattingen om ons op een gelijkspel te houden. Dat zegt iets over hoe wij verdedigen en hoe wij onze kansen niet benutten."

"Dit is heel erg teleurstellend, als je een wedstrijd zo uit handen geeft", zegt Jansen, die zijn ploeg twee keer op voorsprong zag komen, tegen ESPN. "We hebben aardig wat kansen weten te creëren. Maar met name hoe wij eruit zien bij twee standaardsituaties staan wij gewoon niet lekker. Wij doen er alles aan om dat te trainen en dan zie je dat het twee keer niet goed afgestemd is."

"Ik baal het meeste van dat we de kansen niet maken", zegt aanvoerder Owen Wijndal na afloop van het duel. "Maar ook dat we slechts twee keer tussen de palen schieten." "Er wordt niet goed gedekt, want anders vliegen ze er niet in", zegt de linkback over de tegendoelpunten. "De afspraken zijn wel duidelijk. Maar het sneller teruglopen of je hoofd er tegenaan zetten gebeurt niet."