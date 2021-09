Stroom snotteraars droogt op: teststraat Bovenkarspel definitief dicht

Steeds minder mensen in de regio Noord-Holland Noord laten zich op corona testen. Daarom is besloten de testlocatie in Bovenkarspel te sluiten.

De teststraat in Bovenkarspel is al sinds 10 juni buiten gebruik, maar werd achter de hand gehouden voor het geval er een toename van testen zou komen. Inmiddels heeft de GGD besloten de locatie definitief op te doeken.

De teststraat in Bovenkarspel is bij velen bekend, omdat daar in de vroege ochtend op 6 maart een explosief is afgegaan. Daarbij werden er vijf ramen vernield, maar er raakte niemand gewond. De politie zei toen dat het zou kunnen dat het om een gerichte actie ging. Wel werd duidelijk dat het geen ongeluk was.

Veel bezoekers Eind november 2020 werd de GGD-testlocatie Bovenkarspel aan de teststraten van West-Friesland toegevoegd om daarmee inwoners snel te kunnen helpen. Op piekdagen (half maart) kwamen dagelijks zo’n driehonderd mensen uit de regio naar de locatie om zich te laten testen. In de laatste twee maanden van openstelling (mei, juni) was dat aantal teruggelopen tot maximaal 80 per dag. Daarmee behoorde de locatie tot de kleinere aanbieders in het werkgebied van GGD. Mensen kunnen zich nog wel laten testen in teststraten in Hoorn/Zwaag, Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder.