Standaardsituaties doen dominant AZ de das om tegen Randers

AZ heeft in de eerste wedstrijd in de Conference League onnodig puntenverlies geleden. De ploeg van trainer Pascal Jansen kwam twee maal op voorsprong tegen Randers FC, maar gaf het tot twee keer toe bij een standaardsituatie een tegengoal weg: 2-2.

Jesper Karlsson - Orange Pictures 75

De eerste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League ooit kende een logisch begin. AZ speelde vanuit de controle en daaruit creerde het via Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson binnen tien minuten meteen de eerste kansen. Albert Gudmundsson kreeg van trainer Pascal Jansen de voorkeur boven Zakaria Aboukhlal en completteerde het aanvalstrio bij de Alkmaarders. De thuisploeg had weinig in te brengen, maar AZ stelde in aanvallend opzicht er ook niet heel veel tegenover. Een verwoestend afstandsschot van Jordy Clasie brak in de 24ste minuut de ban: 0-1. Amper drie minuten later trok Simon Piesinger de stand alweer gelijk. De Oostenrijker kreeg de bal met wat geluk op zijn hoofd na een mislukte voorzet uit een vrije trap en verschalkte AZ-keeper Peter Vindahl met zijn kopbal. Tekst loopt door onder de video.

🚀 Met deze lekkere knal van Jordy Clasie kwam AZ op voorsprong tegen Randers FC, maar de Deense ploeg heeft ondertussen de gelijkmaker al gemaakt 😔



📺 ESPN

#️⃣ #RANAZ pic.twitter.com/Hq3uDkcsk8 — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

De Denen slaagden er alleen in om uit dodespelmomenten gevaarlijk te worden. AZ, dat veelvuldig de bal had in een regenachtig Randers, kwam via Pavlidis na 34 minuten weer op voorsprong. De Griekse spits kopte uit een voorzet van Karlsson tegen de keeper, maar werkte de rebound vakkundig binnen: 1-2. Tekst loopt door onder de video.

💪 Vangelis Pavlidis tikt de bal in tweede instantie binnen en zet AZ weer op voorsprong!



📺 ESPN

#️⃣ #RANAZ pic.twitter.com/r00ngaiyn7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

Vrije trappen AZ had veel moeite met de standaardsituaties van Randers. Uit een verre ingooi had Piesinger zelfs de gelijkmaker op zijn voet, maar de centrale verdediger raakte de paal. AZ kreeg via Karlsson en Pavlidis opnieuw kansen om te scoren. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging vrijer voetballen en dwong daardoor mogelijkheden af. Hoewel AZ een vrij foutloze wedstrijd speelde en veel sterker was dan de Denen, kwam Randers in de 68ste minuut op gelijke hoogte. Opnieuw uit een vrije trap. Graves verlengde de bal en zag hem achter Vindahl belanden: 2-2. Jansen bracht met Tijjani Reijnders en Zakaria Aboukhlal vers bloed in de aanval van AZ. De Marokkaan kreeg nog een kans, maar de keeper was eerder bij de bal. Aanstaande zondag wacht de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (aftrap 16.45 uur) Opstelling AZ: Vindahl, Witry (Sugawara/62), Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Clasie (Evjen/85), De Wit; Gudmundsson (Aboukhlal/76), Pavlidis (Reijnders/76), Karlsson