Moeizaam begin op Dutch Open voor golfer Wil Besseling: "Moet beter spelen morgen"

Na de eerste dag van het Dutch Open staat golfer Wil Besseling buiten de top honderd. Twee dubbel bogeys (twee slagen boven par) waren duur voor de inwoner van Zwaag, waardoor hij 74 slagen (+2) nodig had. Morgen is de tweede ronde en dan wordt duidelijk of hij ook in het weekend mag spelen.

Golfer Wil Besseling

"Een dag waar ik er niet in kwam", begint Besseling tegen NH Sport. "Dat is balen, maar die dagen horen er helaas bij. Jammer dat het vandaag is. Morgen een nieuwe dag." De top 65 mag ook op zaterdag en zondag spelen. De achterstand op die positie bedraagt momenteel drie slagen.

Quote "Als je slecht speelt, speelt elke baan moeilijk. Zo ook vandaag" Golfer Wil Besseling

Het Dutch Open wordt voor het eerst op Bernardus in Cromvoirt gespeeld. Een golfbaan waar Besseling regelmatig traint. "Als je slecht speelt, speelt elke baan moeilijk. Zo ook vandaag. Je moet gewoon de fairways raken hier. Zelfs met goede ballen kwam ik vaak niet echt goed uit. Het zat niet mee." Spelen in eigen land is altijd speciaal. Zeker vanwege de vele Nederlandse toeschouwers die meelopen. "De support was goed. Mooi dat die mensen er zijn, maar ik wil gewoon beter spelen", besluit Besseling. Morgenochtend om 8.30 uur begint de Noord-Hollander aan zijn tweede ronde. De leiding is in handen van de Ier Niall Kearney. Hij noteerde een ronde van 65 slagen (zeven onder par).