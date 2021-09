Treinverkeer ontregeld na telefoniestoring, veel reizigers vast in treinen of op stations

Het treinverkeer in grote delen van Nederland, waaronder ook Noord-Holland, is sterk ontregeld. Rond 18.00 uur werden treinen stilgezet omdat door een telefoniestoring de verkeersleiding 'niet betrouwbaar' met machinisten kan communiceren. De naweeën van de storing kunnen nog de hele avond duren.

Dat zegt spoorbeheerder ProRail tegen NH Nieuws/AT5. Tijdens de telefoniestoring kwamen uit het hele land berichten van mensen die in stilstaande treinen zaten. Inmiddels komt het treinverkeer langzaam weer op gang, maar is de dienstregeling ernstig verstoord. De NS adviseren vooralsnog 'uw reis zoveel mogelijk uit te stellen'.

Door een eerdere verstoring is het treinverkeer sterk ontregeld. Stel uw reis zoveel mogelijk uit. https://t.co/aTJ7Fpdrag

Het treinverkeer komt dus wel weer mondjesmaat op gang. Zo is er zojuist een trein vanaf Amsterdam-Zuid vertrokken richting Schiphol, meldt NH-verslaggever Stef Snakkers. Hijzelf komt vooralsnog niet verder. "Er is net een trein opengezet, daar zit ik nu twintig minuten in", laat hij weten. "Maar geen idee waar die heen gaat."

Op station Bijlmer Arena staan reizigers nog te wachten op een trein naar Utrecht. Veel reizigers uiten op sociale media hun frustratie over het gebrek aan informatie, en de chaos die daardoor ontstaat.