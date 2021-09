Mallorca-verdachte Lucas O. weer vrij: onvoldoende bewijs voor dodelijk geweld

Mallorca-verdachte Lucas O. (18) die door justitie verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman, is vrijgelaten. De raadkamer van de rechtbank heeft het voorarrest van de jonge Hilversummer niet verlengd, omdat het voorlopig onvoldoende bewijs ziet dat O. daadwerkelijk betrokken is bij het ernstige geweld.

Lucas O. was twee weken geleden de zesde verdachte die werd opgepakt voor de reeks zware mishandelingen op het Spaanse eiland. De Hilversummer werd opgepakt op verdenking van het medeplegen van poging tot doodslag en openlijk geweld in een café in badplaats El Arenal en daarnaast van openlijk geweld op de boulevard, even later. Later werd daar de verdenking van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman aan toegevoegd.

Voor de doodslag op Carlo Heuvelman en de poging tot doodslag op een ander slachtoffer ziet de raadkamer van de rechtbank nog onvoldoende bewijs tegen O. "Dat wordt beoordeeld op basis van het dossier dat er op dit moment tegen de verdachte ligt", vertelt rechtbankwoordvoerder Rik Dogger.

Voor de openlijke geweldpleging waar O. van verdacht wordt, ziet de raadkamer van de rechtbank dat wel, maar dat weegt onvoldoende zwaar om hem nog langer vast te houden.

Nog niet definitief vrijuit

Dat er voorlopig nog onvoldoende bewijs is om Lucas O. daadwerkelijk te linken aan het dodelijke geweld tegen Heuvelman en de zware mishandelingen, wil niet zeggen dat hij definitief vrijuit gaat. Het onderzoek van justitie naar het geweld op het Spaanse eiland gaat onverminderd door. Het zou goed kunnen dat men later meer bewijs tegen O. vindt.

Voor de zware mishandelingen op Mallorca zitten nu nog zeven Hilversumse jongeren vast. Van vijf verdachten werd het voorarrest eerder wel verlengd. Drie van deze vijf jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman en alle vijf de jongens worden verdacht van één of twee keer poging tot doodslag. Tegen deze jongens is er voorlopig wel voldoende bewijs om ze langer vast te houden.