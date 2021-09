Politie zoekt belangrijke getuige na straatroof van 17-jarige jongen

Een 17-jarige jongen is dinsdagmiddag ter hoogte van de Dorpsstraat in Zwaag beroofd door een viertal jongens. Een vrouw die het slachtoffer kwam helpen, wordt nu gezocht. Ze is een belangrijke getuige, aldus de politie.

Politie

De jongen fietste rond twaalf uur in de buurt van de Dorpsstraat en werd op een brug tegengehouden door vier jongens. Ze sloegen hem en hij moest zijn persoonlijke spullen afstaan. Vervolgens ging het viertal ervandoor. Een behulpzame vrouw zag het slachtoffer, stapte van haar fiets en ging de jongen helpen. Door de klappen was hij zijn bril kwijtgeraakt en samen gingen ze zoeken. Ook is de vrouw op haar fiets nog op zoek gegaan naar de groep jongeren.



De politie wil deze vrouw graag spreken en is nu op zoek naar haar. Ook andere getuigen die iets gezien hebben van deze straatroof kunnen zich melden. Hoe het slachtoffer er verder aan toe is, is niet duidelijk.