Wat zeggen de cijfertjes? Ajax in bloedvorm tegen 'Noord-Hollands' Cambuur, goals gegarandeerd bij Heracles-AZ

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eredivisie. Ajax gaat met veel vertrouwen de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Cambuur tegemoet. AZ speelt zondagmiddag een kelderkraker tegen Heracles Almelo.

Ajax - sc Cambuur

Fijne tegenstander:

Ajax overlegt uitstekende cijfers uit het verleden tegen sc Cambuur. De clubs ontmoetten elkaar in competitieverband 7 keer in Amsterdam en Ajax won daarvan 6 wedstrijden. Alleen in het seizoen 2013/2014 wisten de Leeuwarders een punt uit het vuur te slepen: 1-1. De meest doelpuntrijke wedstrijd dateert van 7 juni 1961 toen Ajax met 7-4 te sterk was voor het toenmalige VV Leeuwarden. De laatste confrontatie in Amsterdam (november 2015) eindigde in een glansrijke 5-1 overwinning. Davy Klaassen nam toen twee doelpunten voor zijn rekening.

Wisselend resultaat op 18 september:

Ajax speelde in de historie 6 keer eerder op 18 september. De helft van de wedstrijden leverde puntenverlies op voor de Amsterdammers. Tegen PSV in 2011 (2-2), AZ in 2005 (4-2 verlies) en Roda JC in 1988 (3-3) kwam Ajax niet tot een overwinning. Twee keer won Ajax met 2-0 op 18 september (tegen Heracles in 2016 en Go Ahead Eagles in 1977). De enige overwinning op die datum is ook meteen een van de meest memorabele wedstrijden ooit in de eredivisie. Op 18 september 1983 won Ajax De Klassieker met 8-2 van Feyenoord.



Laatste ontmoeting een nederlaag:

Hoewel Ajax goede statistieken tegen Cambuur kan overleggen, ging de laatste wedstrijd wel verloren. Op 15 december 2016 verloren de Amsterdammers met 2-1 in Leeuwarden in de KNVB-beker. Martijn Barto scoorde in de derde ronde van het bekertoernooi en bezorgde de Friezen daarmee een plek in de volgende ronde. Bij Ajax van toenmalig trainer Peter Bosz speelde destijds met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Abdelhak Nouri.