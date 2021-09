Opening 24-uursopvang daklozen in Alkmaar halverwege volgend jaar gepland

De plannen zitten in een stroomversnelling: halverwege volgend jaar hopen gemeente Alkmaar en daklozenorganisaties de 24-uursopvang aan de Helderseweg te openen. Nu nog moeten de mensen die op straat leven een paar uur per dag overbruggen, soms in de regen en vrieskou. In de 'Nachtopvang 2.0' kunnen ze altijd naar binnen. "Als we mensen allemaal bij elkaar hebben, kunnen we ook eerder signaleren of ze behoefte hebben aan hulp."

Iemand die zich daarover beklaagde is de thuisloze Jan. "Vluchtelingen worden hier beter behandeld", zei hij tegen NH Nieuws. Hij werd een tijd gevolgd door documentairemaakster Sammie de Vries. Die documentaire is vandaag te zien bij NH Nieuws.

"De nachtopvang is nu nog vrijblijvend: we registreren de mensen wel, maar gaan 's ochtends weer weg. Als we ze vaker zien en op één plek, wordt het makkelijker om bijvoorbeeld te signaleren of ze behoefte hebben aan verslavingszorg, schuldhulpverlening of in een woontraject kunnen meedoen."

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel daklozen er in Alkmaar zijn, maar Rabenberg schat dat zo'n honderd mensen zo nu en dan gebruikmaken van de nachtopvang en een groep van dertig mensen is er elke nacht. "We hopen met de nieuwe locatie ook voor méér mensen toegankelijk te zijn, want lang niet iedereen weet ons te vinden."

Het gebouw aan de Helderseweg moet nog flink verbouwd worden komende maanden voordat het in gebruik kan worden genomen.

Gebruikersruimte verslaafden

In de gesprekken kwam vaart nadat NH Nieuws de overlast van onder anderen daklozen en verslaafden op de Paardenmarkt in beeld bracht. Mensen (die veelal bekend zijn bij de instanties) intimideerden of bedreigden omwonenden en ondernemers daar.

Naast een verscherpt toezicht, werd ook gesproken over een mogelijke natte ruimte: een gebruikersruimte waar verslaafden onder toezicht drugs kunnen nemen. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan, maar het is wel al duidelijk dat deze in ieder geval niet óók aan de Helderseweg zal komen, aldus Rabenberg.

"Dat zou teveel problematiek concentreren op één plek. We willen ook dat iedereen zich veilig voelt bij de opvang, dit zijn namelijk lang niet altijd mensen met een verslaving of psychische problemen, ook mensen in woningnood maken er gebruik van."