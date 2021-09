Koot en Bie-fietstocht langs 'profetische plekken' in Purmerend en de Beemster

Liefhebbers van Van Kooten en De Bie, Purmerend en de Beemster kunnen hun hart ophalen met een speciale fietstocht. De tocht, gemaakt door Cees de Groot en Richard Groothuizen, leidt langs plekken in Purmerend en de Beemster waar het komische duo in de jaren '70 woonde en filmde.

Een van de opnames lijkt nu een profetische waarde te hebben. Aan de Jaagweg in Purmerend worden containerwoningen geplaatst voor starters en mensen met acute woningnood. In 1978 was er ook al een krapte op de woningmarkt en daar maakten Van Kooten en De Bie op exact dezelfde locatie een sketch over.

In de sketch verkoopt Van Kooten als makelaar Simpelpand De Bie voor 'maar' 200.000 gulden een hondenhok als woning.

Cees en Richard zijn van mening dat de gemeente zich na veertig jaar toch nog door Van Kooten en De Bie heeft laten inspireren. Belangstellenden kunnen vanaf nu meefietsen met de tour.