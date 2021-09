Bussums huis waar grote drugsvangst werd gedaan voor drie maanden op slot

De politie vond vorige maand in het huis zeker honderd kilo aan harddrugs. Dat gebeurde nadat enkele mogelijke drugsdealers op straat al werden betrapt met een kilo amfetamine verstopt in een zak hondenvoer.

Politie stuit bij toeval op drugsdeal: kilo amfetamine in zak hondenvoer

Politie stuit bij toeval op drugsdeal: kilo amfetamine in zak hondenvoer

De maandenlange sluiting van het huis geldt als waarschuwing dat drugshandel niet wordt getolereerd. Met de sluiting hoopt de burgemeester dat ook de loop naar het 'drugspand' verdwijnt en de rust in de buurt terugkeert.

De sluiting van het huis aan de Lange Heul is alleszins niet het eerste huis waar het afgelopen jaar drugs is gevonden in Gooise Meren. De gemeente en de politie doen daarom ook een oproep aan inwoners om alert te zijn op 'signalen die mogelijk kunnen duiden op drugshandel', zoals veel verkeer van en naar een huis op vreemde tijdstippen, overlast en drugsafval op straat.