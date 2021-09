Verstandelijk beperkte Angelique uit Aalsmeer is weer terecht

De vermiste Angelique uit Aalsmeer is terecht. De politie schrijft op Instagram: "We danken iedereen voor het meedenken en uitkijken."

In Aalsmeer werd sinds woensdagavond gezocht naar de verstandelijk beperkte Angelique. Angelique woont bij zorginstelling Ons Tweede Thuis in Aalsmeer onder begeleiding. Ze is buiten verdwenen. Later op de avond was zij bij Kronenburg in Amstelveen waar ze zich heeft gemeld bij een medewerker van de Albert Heijn.

Even later verdween de vrouw weer. De politie gaat verder niet in op vragen over de plaats waar Angelique werd gevonden.