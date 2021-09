Natuur en Milieufederatie Noord-Holland roept op: maak geen #negeerakkoord

In de natuur gaat volgens de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland fundamenteel iets mis, want in de Haagse binnenkamers ging het de afgelopen tijd niet één keer over de natuur. Natuur- en milieuorganisaties vrezen daarom een 'negeerakkoord'. Ze roepen op om de natuur niet langer te negeren: 'Vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord.'

Tot nu toe ontbreekt volgens de federatie een gedegen natuurbeleid. "Wettelijke vastgestelde doelen worden niet gehaald. Ook in de bouwstenen voor een regeerakkoord door VVD en D66 staat niets over natuur of biodiversiteit. Natuur- en milieuorganisaties vrezen een ambitieloos 'negeerakkoord' waardoor de trieste staat waarin onze natuur verkeert verder zal verslechteren", staat er op hun website.

Nergens in Europa staat de natuur zo onder druk als in Nederland. Geruisloos verdwijnen jaarlijks niet alleen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit de natuur. In Noord-Holland wordt de lijst met bedreigde dier- en plantensoorten groter en groter. "Wilde orchideeën, bosanemoon, dopheide, kruidenrijk blauwgrasland en parnassia worden bijvoorbeeld verdrongen door pijpenstro, bramen en brandnetels. Vlinders, bijen en andere insecten lopen terug in aantal. Met de weidevogels (gruto en kieviet) gaat het al helemaal slecht", vertelt Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

De problemen in onze Noord-Hollandse natuur stapelen zich op, denk aan: de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog een watercrisis. Stikstof is bijvoorbeeld niet alleen een groot probleem voor natuurgebieden in het binnenland, ook de duinen in onze provincie hebben er stevig onder te lijden.

De afgelopen anderhalf jaar dwong de coronacrisis ons terug te gaan naar de basis. Dat hebben we gezien: natuurgebieden werden druk bezocht . De Schoorlse Duinen, Kennemerduinen en de Waddeneilanden waren opeens de meest bezochte plekken voor een uitje. Het belang van natuur is voor de Noord-Hollanders kraakhelder. "Maar de Nederlander kan zelf geen wetten maken, geen natuur aanleggen, niet herstellen of beschermen. Daarvoor is een stevige overheid nodig met een sterke visie", legt Akkerman uit

Biodiversiteit

Ook de biodiversiteit wordt een steeds groter wordend probleem. Ongeveer 80 procent van de biodiversiteit is in de afgelopen 100 jaar in Nederland verdwenen. Van het oppervlakte natuur in Noord-Holland is ten opzichte van 1900 nog maar vijftien procent over. "En ook voor het herstel van de biodiversiteit zijn maatregelen en geld nodig. Juist ook in dorpen en steden en in het landelijk gebied is veel winst te behalen. Ook daarover blijft het oorverdovend stil in Den Haag. Terwijl de natuur er weer op vooruit gaat als je maatregelen neemt."

Eerder deze maand werd er al een actie opgezet in West-Friesland om meer aandacht te vragen aan biodiversiteit. Bij alle straatnamen in Hoorn waar natuur in voorkomt, is het woord 'weg' onder geplakt. "Het is een actie om aandacht te vragen voor de afname van biodiversiteit", weet Kirstin Buis van Operatie Klimaat West-Friesland te vertellen. "Zo is bijvoorbeeld de Beukenlaan onder handen genomen. En in de Kersenboogerd en Blokker zijn natuurlijk veel vogelwijken", zei Buis in een interview bij WEEFF Radio.

Een nieuw kabinet heeft volgens de federatie dé sleutel in handen om meer aandacht te brengen aan de natuurcrisis in Nederland. "Het is tijd dat formerende partijen in Nederland dit niet langer negeren. Elf natuur- en milieuorganisaties roepen daarom de onderhandelaars op natuur niet langer te negeren en de natuur en het herstel ervan hoog op de agenda te zetten."