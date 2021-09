Herdenking Dakota-vliegramp live te volgen op website NH Nieuws

In de binnentuin van het provinciehuis wordt zaterdag 26 september de Dakota-vliegramp herdacht. Bij die ramp in 1996 stortte een Dakota-vliegtuig neer in de Waddenzee. Daarbij overleden alle 32 inzittenden, onder wie 23 medewerkers van de provincie Noord-Holland. De livestream van de herdenking zal te volgen zijn op de website en app van NH Nieuws.