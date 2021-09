Basketbalclub Den Helder Suns moet jongeren zonder baan helpen aan werk

Den Helder heeft een bovengemiddeld aantal mensen in de bijstand en ook het aantal werklozen ligt hier vaak relatief gezien hoog. Om deze mensen, met name jongeren, aan een baan te helpen zijn verschillende projecten opgestart. Een ervan is 'Boksend naar een baan', waarbij de jongeren door basketbalclub Den Helder Suns worden gestimuleerd meer uit zichzelf te halen. De aftrap was vanochtend in sporthal Quelderduyn.

Een groep van tien deelnemers begonnen vandaag aan de training van de basketclub. Door middel van sport en met de juiste begeleiding leren deelnemers gedisciplineerd te worden, samen te werken met anderen, leren ze weerbaar te worden en bouwen ze zelfvertrouwen op. Dit kan helpen bij het vinden van een baan en het meedraaien in de samenleving.

Vechtlust

De term 'boksen' in combinatie met een basketbaltraining klinkt tegenstrijdig, maar is het volgens wethouder Pieter Kos niet. "Het vraagt wel wat van je vechtlust om vanuit de situatie waarin je een uitkering om het gevoel terug te krijgen dat werk voor jou binnen handbereik ligt. We hebben de afgelopen jaren gekeken naar manieren om mensen vanuit een uitkering naar werk te helpen. Het blijkt meer te gaan om motivatie en geloof in jezelf dan dat het gaat om vaardigheden zoals een curriculum vitae te schrijven."

Het idee is dat de jongeren met elkaar trainen en praten, en van elkaar leren. Kos: "En uiteindelijk is ook het sponsornetwerk van Den Helder Suns heel belangrijk. Tijdens het traject worden zij ook in contact gebracht met werkgevers in de regio om te kijken waar zij op letten en wat ze van de jongeren denken. Zo kijken we ook of we combinaties kunnen maken."

Overigens is deze training al eerder geweest in Den Helder, maar is het vorig jaar uitgebreid met de sportieve activiteiten. Door de coronacrisis kon dat echter nog niet vaak worden gedaan.