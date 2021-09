Telers zetten in op precisiespuiten: "We maken de planten vitaler"

Door speciale technieken is het voor telers straks mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen preciezer per plant te bespuiten. De voordelen: minder gebruik van (kunst)mest, gewasbescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen. Telers verwachten dankzij deze technologie ook betere opbrengsten doordat de planten sterker en gezonder groeien.

In het project, dat gestart werd door Greenport Noord-Holland Noord, wordt gekeken naar het preciezer bespuiten van planten. Niet alleen telers zijn daarbij betrokken, maar ook partners uit het onderwijs en de overheid werken mee. “Met de samenwerking in Digital Farming NHN verbinden we technologie en kennis tot oplossingen waar de teler in de praktijk mee kan werken", aldus Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN.

"Wij willen dit als bedrijf al vijf jaar", vertelt akkerbouwer Pim Sturm uit Wieringerwerf. Hij wacht met smart tot hij van start kan gaan in het project Digital Farming NHN. "Dankzij het gebruik van camera's kunnen we zien welke plant wat nodig heet en daar direct op reageren. Het voordeel is dat we per plant specifiek gaan bespuiten en zo alleen gaan bestrijden waar dat noodzakelijk is."

Dankzij deze manier van spuiten groeit de plant niet alleen beter, maar scheelt het de telers ook in de portemonnee, vertelt Sturm. "Dankzij het precisiespuiten dalen de kosten met ongeveer 30-40 procent", vervolgt Sturm. "Tot nu toe ben ik samen met bloembollenteler Stef Ruiter dit project ingestapt, maar ik verwacht dat rond het einde van het jaar meerdere telers meedoen."

Greenport NHN

Het project komt voort uit het regionale samenwerkingsplatform ‘Smart Farming Noord-Holland Noord’. Partners uit het onderwijs, onderzoek en overheid werken hierin samen met ondernemers om praktische toepassingen te vinden voor innovaties op het gebied van smart farming.

"Door het wegnemen van incompatibiliteit in technieken en data maken we de uitrol van plantgericht spuiten haalbaar", vertelt Jeroen Noot. "De kennis en ervaring die de partners hiermee opdoen leiden tot een toekomstbestendige agribusiness en nieuwe verdienmodellen.”