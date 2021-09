Formule 1 in Zandvoort leidt (nog) niet tot grote coronauitbraak

De volle tribunes met 70.000 mensen tijdens de Formule 1, lijken geen directe impact te hebben gehad op de coronacijfers. De GGD telt tot nu 88 positief geteste mensen die tijdens het evenement aanwezig waren of besmet zijn geraakt vlak na dat weekend. Dat is omgerekend 0,045 procent van het aantal bezoekers, heeft de GGD berekend.

Ongeveer de helft van deze 88 positief geteste personen was tijdens de besmettelijke periode aanwezig bij de Grand Prix. De andere helft is besmet geraakt in de periode rond of tijdens de F1.

De GGD concludeert uit deze cijfers dat de Formule 1 in het eerste weekend van september niet tot grote uitbraken van het coronavirus heeft geleid. Overigens meldt de GGD wel dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger kan liggen, omdat personen zonder klachten zich niet laten testen. Er wordt ook rekening gehouden dat mensen die een positieve zelftest hebben gedaan dat niet hebben gemeld en zich ook niet hebben laten hertesten.

Een uitgebreide analyse van de GGD Kennemerland over de besmettingen onder bezoekers van de Formule 1 in Zandvoort volgt over twee weken.