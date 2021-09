Formule 1 in Zandvoort leidt (nog) niet tot grote corona-uitbraak

De volle tribunes met 70.000 mensen tijdens de Formule 1 lijken geen directe impact te hebben gehad op de coronacijfers. De GGD telt tot nu 88 positief geteste mensen die tijdens het evenement aanwezig waren of besmet zijn geraakt vlak na dat weekend. Dat is omgerekend 0,045 procent van het aantal bezoekers, heeft de GGD berekend. Ook in het Spaarne Gasthuis zijn in de afgelopen twee weken niet meer coronapatiënten opgenomen dan in de weken daarvoor.

Een uitgebreide analyse van de GGD Kennemerland over de besmettingen onder bezoekers van de Formule 1 in Zandvoort volgt over twee weken.

Ongeveer de helft van deze 88 positief geteste personen was tijdens de besmettelijke periode aanwezig bij de Grand Prix. De andere helft is besmet geraakt in de periode rond of tijdens de F1.

Ziekenhuisopnames stabiel

Ook in het Spaarne Gasthuis is tot nu toe geen stijgende lijn in het aantal opnames geconstateerd na de Formule 1. In het ziekenhuis liggen dagelijks zo'n 4 tot 6 coronapatiënten op de IC en 7 tot 12 coronapatiënten op de klinische afdeling. En die cijfers zijn sinds begin augustus redelijk stabiel, zo vertelt Ivo van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Van Schaik kijkt er niet van op dat de cijfers hetzelfde zijn gebleven. "We zien geen piek in de cijfers van de Formule 1. Maar van alle bezoekers van het evenement komt een klein deel uit deze regio, dus het was ook niet te verwachten dat we er heel veel van zouden merken in ons ziekenhuis."

Hij houdt wel rekening met een stijging van het aantal griepbesmettingen en coronabesmettingen dit najaar, omdat dit gepaard gaat met de tijd van het jaar. "Het blijft wel koffiedik kijken. We weten het niet, maar ik denk wel dat we met de huidige vaccinatiegraad best wel weer wat kunnen doen in Nederland."