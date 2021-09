Replica eerste stoomlocomotief komt tijdelijk naar Hoorn voor opknapbeurt

Museum Stoomtram neemt komende maanden een bijzondere stoomlocomotief onder handen. Een replica van de eerste stoomlocomotief die in Nederland rondreed, de Arend, krijgt een onderhoudsbeurt. "Dat is specialistisch onderhoud. Daarvoor kun je in Nederland maar op één plek terecht en dat is in Hoorn", vertelt museumdirecteur René van den Broeke.

Beeld: Museum Stoomtram

René van den Broeke was te gast bij Weeff Radio om te vertellen over het onderhoud van de Arend. Het hele radiofragment kun je terugluisteren onderaan dit artikel. De stoomlocomotief is een replica van De Arend uit 1839. De echte Arend rijdt in dat jaar de eerste treinrit van Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem. "Het origineel werd in 1857 al gesloopt en was toen eigenlijk al niet meer nodig. Toen de spoorwegen 100 jaar bestonden, dus in 1939, wilden ze graag een replica hebben." De nieuwe versie van de Arend is al jaren één van de pronkstukken van het Spoorwegmuseum in Utrecht. De Arend vliegt, zogezegd, ook uit: in de zomermaanden maakt de stoomlocomotief regelmatig ritjes over het museumterrein in Utrecht. Sleutelen aan een zware klus "Maar een locomotief heeft onderhoud nodig", vertelt Van den Broeke op Weeff Radio. "En dat is heel specialistisch onderhoud." Die kennis en kunde hebben ze volgens Van den Broeke in huis bij Museum Stoomtram. Conservatoren en vrijwilligers sleutelen de komende drie maanden aan de Arend. Al is "sleutelen" niet het juiste woord, vertelt Van den Broeke. "Het is een behoorlijk zware klus." Zo'n stoommachine weegt namelijk een paar ton.

Beeld: Museum Stoomtram

De ketel - die bestaat uit allerlei onderdelen - wordt gecontroleerd. De bouten zijn aan vervanging toe en er wordt gecheckt of de locomotief geen lekkage heeft. "We zorgen ervoor dat de locomotief weer in het voorjaar van 2022 terug kan naar het Spoorwegmuseum." Naast dat de directeur trots is dat zijn museum dit 'specialistische' werk mag uitvoeren, is de klus financieel gezien ook erg welkom. Door corona kon het museum niet op volle kracht draaien, waardoor de inkomsten gering bleven. "We zijn blij dat we deze opdracht hebben gekregen, zodat we wat noodzakelijke extra inkomsten hebben gekregen."