A9 komend weekend afgesloten tussen Amsterdam Holendrecht en Diemen

De A9 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen is van vrijdagavond 17 september tot maandagochtend 20 september in beide richtingen afgesloten. De software van de tunnelsystemen krijgen een update, er worden testen uitgevoerd en er vindt algemeen onderhoud plaats.

Om er zeker van te zijn dat de nieuwe software goed werkt, worden de verschillende systemen na de update getest. En dat geldt ook voor de omroepinstallatie. Vanwege het mogelijk hinderlijk geluid voor de omgeving, wordt de test overdag uitgevoerd. Op zaterdag 18 september tussen 07.00 uur en 12.00 uur en op zondag 19 september aan het eind van de middag.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1, A10, A2 en de A4. Het verkeer in Amsterdam Zuidoost wordt via verschillende routes omgeleid naar de A1 en de A2