Demissionair minister Grapperhaus praat met basisschoolleerlingen in Assendelft

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan Assendelft. In de wijk Saendelft is het regelmatig onrustig onder jongeren. Daarom is er een plek voor deze doelgroep gekomen en is de campagne ' Back on Track' gestart. Grapperhaus ging met scholieren in gesprek over dit onderwerp.

Een ander onderdeel is 'Be on Track'. Hiermee de wil de gemeente jongeren vooruit helpen die het lastig hebben. Zaanstad probeert de jongeren te bereiken door rolmodellen in te zetten zoals Jong Ajax-talent Naci Ünüvar en actrice Tamar van Waning. Het belangrijkste platform voor de campagne is Instagram.



Ook is er een 'jongeren-HUB' geopend. Dit is een plek waar jongeren terecht kunnen voor allerlei hulpvragen. Daarnaast is het een ontmoetingsplek. Grapperhaus ging in gesprek met de jongerenwerkers over hun ervaringen.

Geld vanuit Het Rijk

Burgemeester Jan Hamming was ook bij de gesprekken aanwezig. "In Zaanstad werken de meeste kinderen en jongeren dagelijks keihard aan een mooie toekomst. Voor sommigen van hen is dit erg moeilijk. Ze groeien op onder lastige omstandigheden of in een omgeving waar de criminaliteit een aantrekkelijk alternatief lijkt te bieden."



Back on Track is mede-gefinancierd door Het Rijk. Gemeente Zaanstad wilde 2 miljoen euro voor de aanpak ontvangen. Uiteindelijk krijgt de gemeente 1,6 miljoen euro om de jeugdcriminaliteit terug te dringen. Hamming: "Het is daarom goed dat we aan de minister kunnen laten zien op welke manier we dat geld besteden."