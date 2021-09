West-Friese verdachte (20) van drugsdeals mag strafonderzoek thuis afwachten

Een 20-jarige West-Fries, die verdacht wordt van het dealen van cocaïne, mag het onderzoek naar zijn zaak thuis afwachten. Dat besluit de rechter na een tussentijdse zitting van afgelopen maandag. De man heeft deels bekend, maar het onderzoek loopt nog en wordt op 30 november inhoudelijk behandeld.

Adobe Stock

De man krijgt wel voorwaarden mee voor zijn schorsing. Zo moet hij zich onder meer melden bij de reclassering en hij moet verplicht deelnemen aan een gedragsbemiddeling. De rechter eist ook dat de man zijn dagen zinvol vult en op zoek gaat naar dagbesteding. In de rechtszaak werd hij al flink ondervraagd over werk of school. "Stel, de deur gaat open, wat ga je dan doen?", vroeg één van de rechters. De man liet weten dat hij aan de slag wil bij een bedrijf van een familielid. "Ik hoop dat jullie mij die kans bieden." In de cel "Het gaat niet goed met mij", vertelde hij ook aan de rechter. Hij zei voornamelijk in zijn cel te zitten en denkt dat de medegevangenen het op hem gemunt hebben. "Ik ben de jongste en mensen drukken mij het hoekje in." Zijn advocaat pleitte dan ook voor een schorsing van zijn voorarrest. "Hij is een jonge jongen en bekent deels dat hij schuld heeft", zo sprak de advocaat afgelopen maandag.

De West-Fries zit inmiddels drie maanden vast voor een onderzoek naar drugsdeals. Hij wordt verdacht van het dealen van cocaïne op verschillende plekken in Noord-Holland. In juni werd hij in Bovenkarspel aangehouden met coke op zak. De man blijft verdachte in het onderzoek. De zaak wordt op 30 november inhoudelijk behandeld in de Alkmaarse rechtbank.