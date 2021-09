Ziekte burgemeester Broertjes hakte er in: "Godzijdank ben ik niet in coma geraakt"

Na vier maanden ziekte en afwezigheid draagt burgemeester Pieter Broertjes de ambtsketen van Hilversum weer. Als je Broertjes 's ochtends vroeg weer naar het raadhuis ziet lopen om aan zijn werkdag te beginnen, lijkt het alsof er niets is gebeurd. Maar schijn bedriegt: de hersenontsteking die de burgemeester kreeg heeft er flink ingehakt, zo zegt hij in een eerste uitgebreide interview na zijn lange ziekbed met NH Nieuws. "Ik was best wel somber. Ik vond dat mijn leven vernietigd was door het virus", vertelt hij.

We spreken burgemeester Pieter Broertjes in zijn werkkamer waar hij alweer tien jaar zit. Naar eigen zeggen bijna nooit ziek. Maar begin april ging het mis. Hij kreeg een hersenontsteking, een virus in de hersenen. "Ik voelde me niet lekker op een vrijdagmiddag. Mijn vrouw zei dat ik een beetje wartaal uitsprak. Die vertrouwde het niet. Toen ben ik naar de huisartsenpost gegaan en de dokter zei: 'U bent geen dag te vroeg gekomen'", vertelt de burgemeester openhartig.

"Iedereen was wel bang dat ik in een coma zou belanden. Want dan weet niemand meer waar je naartoe gaat"

Toen zijn de doktoren een paar dagen op zoek gegaan naar waar de ontsteking zat. Pas een paar dagen later kwamen ze erachter dat het in de hersenen zat. "Godzijdank ben ik niet in coma geraakt, maar wel een paar dagen onbewust. Iedereen was wel bang dat ik in een coma zou belanden. Want dan weet niemand meer waar je naartoe gaat."

In die paar dagen heeft het virus volgens de burgemeester flink kunnen huishouden in zijn lichaam. "Maar toen ze wisten dat het in mijn hersenen zat, hebben ze het hele leger ingezet. Alle medicatie", zegt een nu lachende Broertjes. "Maar wat ik mij toen niet besefte, is dat mijn lichaam ook wel uitgewoond was inmiddels. Dus ik kon eigenlijk niets meer."

"Ik ging van kerngezond naar doodziek. En ook niet ziek dat je pijn hebt of zoiets. Je ziet het ook niet, het zit in je hersenen. Als je een wond hebt, dan is die groot en wordt die kleiner en gaat die genezen. Maar bij je hersenen kan je het niet volgen. Het duurt lang en heeft een hele lange nasleep. Dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik dacht na een paar weken klaar te zijn, maar ik heb nu wel gemerkt dat het een paar maanden heeft geduurd voordat ik weer een beetje bij de les was. En nog merk ik dat mijn geheugen en mijn concentratie niet op orde is."

Langs de zijlijn

Het zorgde ervoor dat hij zijn taken als burgemeester tijdelijk moest neerleggen en er kwam een waarnemend burgemeester. "Ik heb er heel lang over gedaan om te accepteren dat ik de regie uit handen moest geven. Ik heb me daar lang tegen verzet."

Zo wilde Broertjes graag zelf de 4 mei-lezing voordragen die hij had geschreven. Dat was slechts een paar weken na zijn ziekenhuisopname. Hij had het dagboekje van zijn moeder gevonden uit de oorlog en hij had het mooi gevonden om daar zelf uit voor te lezen. "Dus ik zei: dat ga ik wel doen. Toen zeiden anderen: nee dat gaat u niet doen. Want u hebt helemaal niet door wat er met u aan de hand is."